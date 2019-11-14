الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 34 شخصا

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 34 بينهم 6 أطفال و3 سيدات.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "ارتفاع حصيلة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 شهيد بعد انتشال طفلين شهيدين في أعقاب استهداف منزل السواركة بدير البلح فجر اليوم بالإضافة إلى إصابة 111 مواطن بجراح مختلفة".

وأضاف البيان: "الغارات على غزة أسفرت عن مقتل 34 شخصا، بينهم 6 أطفال و 3 سيدات".

قال مسؤولون طبيون وسكان في وقت سابق، إن ضربة صاروخية إسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة، اليوم الخميس، ليصل عدد القتلى في القطاع إلى 32 شخصا، جراء تصاعد العنف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، بدء غارات جوية على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.