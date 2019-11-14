المنسق الأممي الخاص لعملية السلام: مصر عملت جاهدة لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة

صرح المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بأن مصر عملت مع الأمم المتحدة جاهدة لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة.

موسكو - سبوتنيك. وقال ملادينوف في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: "عملت مصر مع الأمم المتحدة جاهدة لمنع تصعيد خطير في غزة كان من الممكن أن يؤدي إلى الحرب. الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة. يجب على الجميع إظهار أقصى درجات ضبط النفس والقيام بدورهم لمنع إراقة الدماء. الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الحروب".

في سياق متصل، قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن هدنة أبرمت مع إسرائيل بوساطة مصرية دخلت حيز التنفيذ في غزة في تمام الساعة 0330 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس، وأكد شاهد من "رويترز" توقف القتال.

وحسب "رويترز"، شملت الشروط التي حددها القيادي بالحركة زياد النخالة في مقابلة مع قناة الميادين وقف اغتيال النشطاء والمتظاهرين على حدود غزة واتخاذ إجراءات لرفع الحصار عن القطاع.

وقالت مصادر مقربة من حركة "الجهاد الإسلامي"، مساء يوم أمس الأربعاء، إن زياد النخالة، أمين عام الحركة، سيصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة، يوم غد الخميس.

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه إذا توقف المقاتلون الفلسطينيون في قطاع غزة عن الهجمات الصاروخية عبر الحدود فإن إسرائيل ستحذو نفس الحذو نافيا حدوث تغيير في سياسة إسرائيل بشأن إطلاق النار مثلما طالبت حركة الجهاد من أجل التوصل لهدنة، حسب "رويترز".

وقال الوزير إسرائيل كاتس لراديو الجيش: "الهدوء سيقابله هدوء.. دولة إسرائيل لن تتردد في ضرب من يحاولون إلحاق الضرر بها من قطاع غزة أو من أي مكان آخر".