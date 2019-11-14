إسرائيل تكشف شرط الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت إسرائيل أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، ويبدأ سريانه اليوم الخميس، إذا التزمت به الفصائل الفلسطينية.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إنه "إذا توقف المقاتلون الفلسطينيون في قطاع غزة عن الهجمات الصاروخية عبر الحدود فإن إسرائيل ستحذو نفس الحذو".

ونفى الوزير الإسرائيلي "حدوث تغيير في سياسة إسرائيل بشأن إطلاق النار مثلما طالبت حركة الجهاد من أجل التوصل لهدنة".

وقال الوزير، لراديو الجيش الإسرائيلي: "الهدوء سيقابله هدوء، ودولة إسرائيل لن تتردد في ضرب من يحاولون إلحاق الضرر بها من قطاع غزة أو من أي مكان آخر".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن هدنة أبرمت مع إسرائيل بوساطة مصرية دخلت حيز التنفيذ في غزة، اليوم الخميس، وأكد شاهد من "رويترز" توقف القتال.

وقال مسؤول بحركة الجهاد لـ"رويترز" إن إسرائيل وافقت على مطلب الحركة بالتوقف عن القتل المستهدف للنشطاء ووقف إطلاق النار على المحتجين عبر الحدود. ولم يصدر أي تأكيد فوري على هذا من المسؤولين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مسؤولون طبيون وسكان، إن ضربة صاروخية إسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة، ليصل عدد القتلى في القطاع إلى 32 شخصا، جراء تصاعد العنف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وجاءت الغارة بعد قصف متبادل عبر الحدود، الذي تواصل رغم عرض وقف إطلاق النار الذي قدمته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقتلت إسرائيل قياديا ميدانيا من الجهاد الإسلامي، يوم الثلاثاء، وردت حركة الجهاد بإطلاق صواريخ عبر الحدود قابلته إسرائيل بشن المزيد من الضربات.