كشف حقيقة صورة لقاء يجمع ولي عهد السعودية بوزيرين قطري وإماراتي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر كلا من ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة الإماراتي.

وجاءت التعليقات حول الصورة إيجابية، في ظل حالة من التفاؤل بقرب إنهاء الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من الجهة الأخرى.

وتم الكشف عن حقيقة الصورة، والتي يعود تاريخ نشرها إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وأعاد نشرها حينها الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي على صفحته بتويتر، وفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن".

صوره لولي العهد محمد بن سلمان ووزير خارجية قطر ومسؤل من الخارجيه العمانيه والاماراتيه راح الزعل ونشالله نفرح كلنا بعودة خليجنا قوه متحده وعلى قلب واحد #خليجي_24 pic.twitter.com/Uom3L4IKIt — Mohammed. Al-Khalidi / محمد الخالدي (@al5alidi) November 13, 2019

وأقيم اللقاء وقتها في العاصمة السعودية، الرياض، وجمع حينها أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان وبحضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني في عمان، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وزير خارجية قطر، والشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت، بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.