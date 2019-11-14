"استقالة حمدوك"... بيان رسمي للتعليق على صور متداولة

أصدرت رئاسة الوزراء السودانية بيانا للرد على ما وصفته "شائعات" باستقالة رئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك.

وأكد مكتب حمدوك على أن رئيس الوزارء يمارس مهامه بشكل طبيعي ولا صحة لما يتردد في الوسائط عن استقالته، بحسب موقع "الانتباهة" السوداني.

ومن جانبه قال البراق النذير الوراق، المستشار الصحفي لرئيس مجلس الوزراء في تعميم صحفي: "ما يرد عبر الأخبار والصور المفبركة لا يتعدى الشائعات المغرضة التي لا تعنينا في شئ".

حمدوك للمره الثانية يقول : انا لا احمل عصا سحرية - رسالتوا باتت واضحه - عجز عن مجابهة الاقتصاد - الان بوادر استقاله برغم تأخره - بيليه في الاستقالة وزير (.....) المبالغ الاندفعت للصحفيين لدعم الثورة

(يا شعبك لهبك ثوريتك ) ممكن تسترد ولا كيف ههههه .. pic.twitter.com/pj3mWeq3eo — محمد أحمد (@mohmed1044) November 13, 2019

​وتابع: "أن ما يثار هي محض محاولات خائبة وخاسرة لن تؤثر على حكومة الثورة ولن تثنيها عن استكمال أهدافها".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت بشكل واسع تقديم رئيس الحكومة السودانية استقالته.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شائعات باستقالة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على خلفية صراعات مع قوى الحرية والتغيير.

وفبرك عدد من المستخدمين صورة من قناة "العربية الحدث"، وعليها عنوان "مصادر الحدث: أنباء عن تقديم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك استقالته".