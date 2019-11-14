رئيس مجلس الوزراء الكويتي يتقدم باستقالة الحكومة إلى أمير البلاد

أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية، أن الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، قدم استقالة الحكومة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجاء على حساب مركز التواصل الحكومي على تويتر: "رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد تقدم الى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد تقدم الى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بإستقالة الحكومة ليتسنى اعادة ترتيب العمل الوزاري#CGCKuwait — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) November 14, 2019

​وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قال في تصريح صحفي، اليوم الخميس، "لم استلم رسميا شيئا بخصوص استقالة الحكومة وهو وارد جدا"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف "سمو الأمير أبلغني أنه لا نية لحل المجلس في الوقت الحالي.. لكن هناك حاجة لإعادة ترتيب الفريق الحكومي".

يتبع...