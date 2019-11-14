رشقة صواريخ جديدة تجاه إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام بأن رشقة صواريخ جديدة من المقاومة الفلسطينية أطلقت تجاه إسرائيل، وأن صافرات الإنذار أخذت تدوي في غلاف غزة.

القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة، وأن القبة الحديدية اعترضت اثنين منها وجرى تفعيل صافرات الإنذار.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن رشقة صواريخ جديدة من المقاومة الفلسطينية تجاه إسرائيل وتفعيل صافرات الإنذار.

وقال أدرعي في بيان، اليوم الخميس: "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل دقائق تم رصد إطلاق ٥ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منهم".