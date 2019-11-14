وزير إماراتي يكشف حجم التبادل التجاري "غير النفطي" مع مصر

كشف وزير الاقتصاد الإماراتي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين بلاده ومصر، خلال 5 سنوات، وذلك خلال مقابلة صحفية، تتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن حجم التبادل التجاري، غير النفطي، بين الإمارات ومصر خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 89.5 مليار درهم (نحو 24.5 مليار دولار)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

ولفت إلى أن التبادل التجاري، غير النفطي، بلغ العام الماضي 20.1 مليار درهم (حوالي 5.4 مليار دولار)، بنمو يصل إلى 14.6 في المئة، عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم.

وأضاف: "هذا الأمر يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة".

وجاءت تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال حوار لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات.

وقال الوزير الإماراتي إن بلاده تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم (حوالي 6.5 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018.