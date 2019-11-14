البراءة لأكثر من 1600 متظاهر عراقي معتقل

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/نوفمبر، عن حصيلة بأكثر من 1600 متظاهر معتقل، تم إطلاق سراحهم بعد ثبوت براءتهم من أي أعمال تخريب.

وبين المجلس في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم، حسب الإحصائية، بحسب البيانات الواردة من محاكم الاستئناف أن عدد الذين تم إطلاق سرحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ (1648) شخص ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة.

وتؤكد مراسلتنا، تم مساء أمس الأربعاء، إطلاق سراح عدد من الناشطين، والمتظاهرين، في العاصمة بغداد، ومنهم المسعفة والناشطة صبا المهداوي، التي اختطفت أثناء عودتها من ساحة التحرير، وسط العاصمة، بعد نحو أسبوعين، من اقتيادها إلى جهة مجهولة.

وتحفظ ذوو المهداوي عن كشف الجهة الخاطفة لإبنتهم، لكنهم طالما ناشدوا عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بإنقاذها، وتحريرها من الخاطفين الذين أجبروها الترجل من سيارتها واقتيادها إلى جهة مجهولة.

وأطلق سراح الناشط البارز، علي الهاشم، أيضا يوم أمس، بعد نحو 6 أيام على اعتقاله، على يد مسلحين مجهولين، وهي المرة الثانية التي يعتقل بها، الأولى أثناء مشاركته في التظاهرات بساحة التحرير، على يد لأجهزة الأمنية، وأطلق سراحه فيما بعد، وأثار تعذيب دامية على جهده، بعد مناشدات وحملات لإنقاذه شنها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وعموم محافظات الوسط، والجنوب، تظاهرات شعبية كبرى، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى الآن في اعتصام وإضراب عن الدوام، لحين تلبية المطالب وعلى رأسها إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، والتوجه إلى انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي دولي.