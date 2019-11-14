محمد بن زايد: أطلقت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية

أعلن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي أنه بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها بن زايد عبر حسابه الرسمي على التويتر، جاء فيها: بحثت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز وتنمية علاقاتنا الأخوية في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

بحثت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل تعزيز وتنمية علاقاتنا الأخوية في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/r5nYmX4ZdU — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 14, 2019

​وبحسب وكالة أنباء الإمارات فقد صرح بن زايد: أطلقت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين.

#محمد_بن_زايد : أطلقت مع أخي الرئيس #عبدالفتاح_السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين #الإمارات و #مصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين.#الامارات_ومصر_يد_واحدة#وام pic.twitter.com/3AUyRnDTq8 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 14, 2019

​وكان قد صرح وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن بلاده تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم (حوالي 6.5 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018.