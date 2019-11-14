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    الإمارات... محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن "المجلس الاتحادي"

    © REUTERS / Christopher Pike
    العالم العربي
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    أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، افتتاح جلسات المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر.

    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
    © REUTERS / POOL
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    وكتب ابن راشد، على "تويتر"، اليوم الخميس: "افتتحنا اليوم انعقاد المجلس الوطني الاتحادي الجديد بدولة الإمارات".

    ووجه نائب رئيس الإمارات رسالة لأعضاء المجلس الوطني، قال فيها: "كونوا خير من يمثل شعبنا، واعملوا كفريق واحد مع حكومتنا".

    وتابع: "اجعلوا من خدمة الوطن المواطن المهمة الأسمى لكم ولنا، وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد".

    وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين الماضي، مرسوما اتحاديا، بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر.

    ونص المرسوم على أن "يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر من أربعين عضوا يمثلون كافة إمارات الدولة، بينهم 20 سيدة وبما يشكل 50 في المئة من مجموع الأعضاء، بحسب ما ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم". 

    وتابعت الصحيفة الإماراتية: "تم دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويشكل المجلس الوطني الاتحادي، من أربعين عضوا نصفهم بالانتخاب والآخر بالتعيين وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات وهي "أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيون، والفجيرة".

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, المجلس الاتحادي, الشيخ خليفة بن زايد, محمد بن راشد
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