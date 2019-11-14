الأسد: لو بقي البغدادي وبن لادن أحياء لقالوا الحيقيقة في ظرف ما

قال الرئيس السوري بشار الأسد معلقا على سبب مقتل الإرهابيين بن لادن والبغدادي، أنه ربما لو بقيا أحياء فسيقولون الحقيقة في ظرف ما.