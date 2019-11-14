الأسد: إبستاين قُتل لأنه يحمل أسرارا هامة جداً تتعلق بالنظام الأمريكي والبريطاني

صرح الرئيس السوري بشار الأسد، أن الملياردير الأمريكي جيفري إبستاين، قُتل لأنه يحمل أسرارا هامة جداً تتعلق بشخصيات هامة في المنظومة أو في النظام الأمريكي والبريطاني.

وذكر المكتب الاتحادي للسجون، أنه عُثر على إبستاين (66 عاما)، الذي قال إنه من أصدقاء الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، بلا حراك في زنزانته بنيويورك صباح يوم السبت.

ودفع جيفري إبستاين في شهر يوليو/تموز ببراءته من تهمة التهريب لأغراض الجنس، الذي شمل عشرات القاصرات في الفترة بين عامي 2002 و2005.

بالإضافة إلى ذلك، فقد جند الفتيات لجلب فتيات قاصرات أخريات جدد، حيث لم يتجاوز عمر بعض الضحايا 14 عاما.

هذا ووجهت له تهمة الاتجار في القصر بغرض الاستغلال الجنسي، إذ تصل عقوبتها السجن لمدة 40 سنة، والتآمر للمشاركة في الاتجار إلى 5 سنوات.

وأدت هذه الإدعاءات إلى استقالة وزير العمل الأمريكي أليكس أكوستا. وفي عام 2008، حكم أكوستا بصفته المدعي العام بالسجن لمدة 13 شهرا فقط، على الرغم من أن الملياردير كان يواجه عقوبة السجن مدى الحياة. وتم إعادة فتح القضية ضد الملياردير في يوليو 2019.