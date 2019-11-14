هيفاء وهبي: ما في شي بيوجع أكتر من هيك

وكان قد قتل علاء أبو الفخر، بعد أن نزل برفقة زوجته وأطفاله ليقطع الشارع احتجاجا على كلمة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، التي وصفها البعض "بالمستفزة".
ونشرت هيفاء صورة من جنازة الشاب وعلقت عليها: "ما في شي بيوجع اكتر من هيك! الله يرحمك شهيد الثورة ".
ما في شي بيوجع اكتر من هيك! الله يرحمك شهيد الثورة 😔🙏🏻💔#علاء_ابو_فخر #علاء_فخر_الثورة #الشويفات #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/XRPx0vf2RM— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) November 14, 2019
وكانت هيفاء قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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