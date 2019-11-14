هيفاء وهبي: ما في شي بيوجع أكتر من هيك

نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على التويتر الشاب اللبناني علاء أبو فخر، الذي قضى ليلة الثلاثاء بنيران أحد أفراد الجيش اللبناني.

وكان قد قتل علاء أبو الفخر، بعد أن نزل برفقة زوجته وأطفاله ليقطع الشارع احتجاجا على كلمة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، التي وصفها البعض "بالمستفزة".

ونشرت هيفاء صورة من جنازة الشاب وعلقت عليها: "ما في شي بيوجع اكتر من هيك! الله يرحمك شهيد الثورة ".

​​وكانت هيفاء قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.