تركيا تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية في ريف رأس العين السورية

بدأ الجيش التركي إنشاء قاعدة عسكرية له، اليوم الخميس، في ريف رأس العين الجنوبي شمالي سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، باشرت وحدات من الجيش التركي إنشاء قاعدة عسكرية لها في قرية الحواس بريف راس العين الجنوبي.

وكانت قد أعلنت الوكالة، في خبر سابق، أن الجيش التركي وحلفاءه "احتل قرية العريشة بريف رأس العين بعد عدوان مكثف عليها".

أطلقت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، عملية "الكاسر- 6"، ضد عناصر منظمة "بي كا كا الإرهابية" في أرياف ولايات وان وهكاري وشرناق جنوب شرق تركيا.

وبحسب وكالة الأنضول التركية، فإن الوزارة ذكرت في بيان "أن 2360 عنصرًا من عناصر الشرطة والحراس الأمنيين يشاركون بالعملية بهدف القضاء على عناصر المنظمة "الإرهابية الانفصالية" على حد تعبيرها.

وكانت قد أطلقت وزارة الداخلية التركية، في 19 أغسطس/آب الماضي، عملية "الكاسر" ضد منظمة "بي كا كا الإرهابية"، في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت الاسم نفسه.