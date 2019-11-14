الخارجية الروسية: زعزعة الوضع في العراق محفوف بمخاطر عودة تنظيم "داعش"

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن زعزعة الاستقرار في العراق محفوف بمخاطر عودة تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا]، وأن التنظيم لا يزال يمارس أنشطته التخريبية في عدد من مناطق البلاد.

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين، اليوم الخميس: "زعزعة الوضع في العراق تهدد بعودة تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا وعدد من الدول]. وبغض النظر عن إعلان القيادة العراقية في عام 2017 الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي، فإن تشكيلاته تواصل أنشطتها التخريبية في عدد من مناطق البلاد".

وأضافت زاخاروفا، أنه بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش" في سوريا، أصبحت "مشكلة ما يسمى بتدفق الإرهابيين من هناك إلى دول أخرى في المنطقة، وقبل كل شيء، إلى أراضي العراق المجاورة، أكثر حدة".