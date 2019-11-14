الخارجية الروسية: زعزعة الوضع في العراق محفوف بمخاطر عودة تنظيم "داعش"

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين، اليوم الخميس: "زعزعة الوضع في العراق تهدد بعودة تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا وعدد من الدول]. وبغض النظر عن إعلان القيادة العراقية في عام 2017 الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي، فإن تشكيلاته تواصل أنشطتها التخريبية في عدد من مناطق البلاد".
وأضافت زاخاروفا، أنه بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش" في سوريا، أصبحت "مشكلة ما يسمى بتدفق الإرهابيين من هناك إلى دول أخرى في المنطقة، وقبل كل شيء، إلى أراضي العراق المجاورة، أكثر حدة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)