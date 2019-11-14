تفكيك خلية إرهابية غربي العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية مختصة بتصنيع العبوات الناسفة في محافظة الأنبار، غربي البلاد .

بغداد– سبوتنيك . وقالت المديرية في بيان: "بعملية نوعية جريئة وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة بالتعاون مع لواء المشاة 38 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر متخصصة بصنع العبوات الناسفة وتلقي القبض عليهم في منطقة الزنكورة بالأنبار "، لافتا إلى إن " الملقى القبض عليهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب ".

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.