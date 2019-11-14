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16:26 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر: هذا هو صاحب "قرار الصلح" مع دول المقاطعة

    © AP Photo / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    علق الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، على الأنباء المتواترة عن مصالحة مرتقبة بين الدوحة ودول المقاطعة، كاشفا عن الشخص الذي بيده قرار الصلح.

    وفي أول تعليق لأحد أفراد الأسرة الحاكمة، أعاد الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، نشر تغريدة للناشط بندر بن مبارك آل شافي، على "تويتر"، يقول فيها إن "الصلح من عدمه" في يد أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد.

    وكتب: "من الحكمة أن يبتعد المغرد القطري عن الكلام عن إخضاع الأطراف الأخرى أو المبالغة برفض التعامل أو الصلح معها".

    وتابع: "قرار الصلح من عدمه بيد سمو الأمير ونحن نقول سمعا وطاعة فيما يختار ويقرر والصلح إن تم فيه صلة أرحام وزيارة مقدسات ومنافع للجميع ولا نخشى من غدر أحد لأننا نحن نثق بحكمة قيادتنا".

    وعلق الناشط على "تويتر"، بندر بن مبارك آل شافي، قائلا: "من حق المغرد القطري ان يعبر عن مافي داخله من قهر وظلم تعرض له وطنه .. وعندما يرفض التعامل مع من خطط لقلب نظام الحكم و غزو وطنه و تشريده بين الدول هذا من حقه .. وأما حل الخلاف فهو كما تفضلت في يد سمو الأمير وكلنا سمع وطاعة".

    وفي تغريدة منفصلة، قال فيصل بن جاسم ال ثاني: "الناس بدول الحصار صنفين: مسؤولون وهؤلاء إن جاءوا فبطرق رسمية وحراسات واذا قبلت الحكومة استضافتهم لن يستطيع أحد الإساءة لهم، أما الصنف الثاني فهم عامة الشعب وهؤلاء ليس لهم ذنب ومنهم أقارب وأرحام، ومن يرفض التعامل معهم بمعنى عدم زيارة بلدانهم أو شراء بضائعهم هو حر لكن غيره سيزور مكة والمدينة وأرحامه".

    يأتي ذلك بالتزامن مع "إشارات" لم تأخذ بعد طابعا رسميا عن إمكانية حدوث تطورات إيجابية في الأزمة مع قطر التي تفجرت عام 2017 وتسببت في تعكير الأجواء، بين الدوحة وعدة عواصم أبرزها الرياض والقاهرة وأبوظبي.

    وتراجعت السعودية والإمارات والبحرين، عن قرار عدم مشاركتهم في "خليجي 24" المقام في الدوحة، وقررت الدول الثلاث المشاركة.

    وتأخرت بداية البطولة لمدة يومين لاستيعاب الفرق الثلاثة الجديدة. وسيتم عقدها الآن بين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني و8 ديسمبر/ كانون الأول.

    الدوحة - قطر
    © REUTERS / Fadi Al-Assaad
    انفراجة في الأزمة الخليجية مع قطر... هل يجري استثمارها؟
    ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول خليجي طللب عدم الكشف عن اسمه، إن الوساطة تركز حاليًا على إصلاح العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية، وسوف تنضم الإمارات العربية المتحدة لاحقًا.

    ووافقت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين على المشاركة في كأس الخليج لكرة القدم في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد أكثر من عامين من قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع جارتها الغنية بالغاز.

    وقالت الوكالة إن مسؤولا سعوديا كبيرا في واشنطن قال الأسبوع الماضي إن قطر بدأت أيضًا في اتخاذ خطوات لإصلاح العلاقات مع جيرانها.

    وأضافت أنه في الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية لبيع أسهم شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط، تظهر علامات على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد يحاول حل النزاعات التي ألقت بظلالها على الاستقرار السياسي للمملكة.

    وقال المسؤول الخليجي إن الكويت تلعب دورا رئيسيا في المحاولة الحالية. وحثت المملكة العربية السعودية، التي اتخذت موقفا أكثر حيادية في الخلاف، المملكة العربية السعودية على المشاركة في البطولة كبادرة حسن نية تهدف إلى خفض الاحتكاكات.

    وقبل الإعلان بفترة وجيزة، ألمح عبد الخالق عبد الله، وهو مؤثر من الأمم المتحدة، إلى حدوث تقدم وشيك.

    وقال على تويتر: "أحمل أخبارًا جيدة عن التطورات المهمة لحل النزاع في الخليج في وقت أقرب مما تعتقد". "حل النزاع الخليجي ممكن ووشيك. في الواقع، يحدث ذلك في وقت أقرب مما تعتقدون من خلال الدبلوماسية".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الدوحة, المصالحة مع قطر, قطر
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