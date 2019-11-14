إجلاء أكثر من 18 ألف لاجئ من مخيم الركبان بفضل الجهود السورية - الروسية

أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري بورينكوف، أنه تم إجلاء أكثر من 18 ألف لاجئ من مخيم الركبان في سوريا في إطار جهود الحكومة السورية والدعم الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بورينكوف، في اجتماع لهيئتي التنسيق المشتركة الروسية - السورية عقد في موسكو لمناقشة قضية عودة اللاجئين إلى الأراضي السورية: "بحلول الـ 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، غادر 18 ألف و270 لاجئا مخيم الركبان، منهم 3 آلاف 897 رجلاً و 5 آلاف 222 امرأة و9 آلاف 151 طفلا".

وأشار بورينكوف إلى أن الظروف التي أوجدتها الحكومة السورية تساهم في عودة اللاجئين إلى ديارهم.

ووفقا للأمم المتحدة، في الأشهر الأخيرة، أكثر من نصف قاطني مخيم الركبان الذي كان يؤوي نحو 40 ألف شخص يعيشون في فقر مدقع، وذلك بعدما فتحت الحكومة السورية بدعم روسي ممرات لتشجيع النازحين على الوصول إلى المناطق التي تقع تحدت سيطرة الحكومة.