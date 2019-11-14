حزب الشعب الفلسطيني: التهدئة في غزة "غير متوازنة" وتمت تحت النار

قال وليد العوضي، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إنه من المبكر الحديث عن استمرار التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، واصفا التهدئة بأنها غير متوازنة.

وأضاف العوضي في تصريحات إلى "راديو سبوتنيك" أن "التهدئة جرى التوصل لها تحت وابل من القصف الصهيوني العنيف وسقوط عشرات من الشهداء غالبيتهم من الأطفال لذلك فهي تهدئة غير متوازنة".

وأشار عضو المكتب السياسي لحزب الشعب إلى أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحلق في قطاع غزة ويقابل هذا الأمر رد من قبل بعض المجموعات الفلسطينية"، لافتا إلى أن أن العملية التي قامت بها إسرائيل تؤكد على أن الأخيرة "لا يمكن ردعها بمجرد تفاهمات غير ملزمة، حيث إن سجل الاغتيالات التي قامت اسرائيل بها خلال العشرين عاما الماضية طويل جدا بدءا من علي مصطفي والشيخ أحمد ياسين ونور عودة وغيرهم".

ولفت العوضي إلى أن "تل أبيب كانت تختار هدفها وتقوم بقصفه واغتياله ويتوتر الجو بعض الحين ثم تعاود اسرائيل هذه السياسة العدوانية الغادرة ."

وشدد العوضي على أن "السياسة العدوانية الاسرائيلية تتطلب ردا مؤثرا علي هذه الجرائم وتدخلا من الوسطاء الإقليميين والدوليين بإلزام دولة الاحتلال بعدم العودة إلي سياسية العنف".

وأعلنت إسرائيل اليوم الخميس وقف عملية الحزام الأسود على قطاع غزة التي بدأتها فجر الثلاثاء المنصرم، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ من فجر اليوم الخميس برعاية مصرية.