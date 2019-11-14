الطيران الإيراني يستأنف رحلاته إلى سلطنة عمان

وافقت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان على تسيير رحلات جديدة من إيران إلى السلطنة عبر مطار صحار.

وفي بيان رسمي للهيئة على صفحتها في "تويتر" أعلنت أن شركة "قشم" الإيرانية ستسير رحلات من مطار صحار في سلطنة عمان إلى عدد من المدن الإيرانية كأصفهان وشيراز ومشهد.

أصدرت الهيئة اليوم موافقتها على تشغيل #طيران_قشم_الإيراني، ل(٧) رحلات أسبوعية إلى #مطار_صحار، بمعدل رحلتين من #أصفهان و ٣ رحلات من #شيراز ورحلة واحدة من #مشهد بالإضافة إلى رحلة واحدة من #الأهواز. — الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) November 14, 2019

وبحسب الهيئة فإن الرحلات ستسير بمعدل رحلة واحدة من مشهد ورحلة واحدة من الأهواز و رحلتين من أصفهات و 3 رحلات من مدينة شيراز الإيرانية، بحسب موقع "الشبيبة".