القوات الروسية التركية تجري الدورية المشتركة السادسة شرق الفرات

قامت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية بالمشاركة مع وحدات من الجيش التركي بتنفيذ دورية مشتركة شرق نهر الفرات في سوريا.

صرحت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن القوات الروسية التركية أجرت دورية برية مشتركة هي السادسة، منذ بدء الاتفاق الروسي التركي، المبرم بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب البيان، نفذت الدورية أعمالها في منطقة الدرباسية شرق الفرات، ضمن الخطة الموضوعة مسبقا.

ورافقت الدورية المششتركة، المؤلفة من 4 آليات عسكرية مصفحة من كل طرف، طائرات دون طيار أثناء تنفيذ المهام، بحسب وكالة "الأناضول".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت الاثنين الفائت "بدء تسيير الدورية المشتركة الرابعة بمشاركة عسريين روس وأتراك، صباح اليوم، في الدرباسية بشرق الفرات".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سابقا، أن الدورية الروسية التركية المشتركة الثالثة أنهت أعمالها على الحدود السورية التركية، شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن خط السير كان على مسافة 105 كيلومترات.

وقالت في بيان: "أكملت الدورية المشتركة الثالثة للشرطة العسكرية الروسية ودائرة حرس الحدود التركية أعمالها في المنطقة الجديدة من الحدود السورية التركية في شمال شرق سوريا".

وأوضحت: "سارت الدورية المشتركة، على طريق بطول 105 كيلومترات استغرق حوالي أربع ساعات وأنجزت أعمالها عائدة إلى نقطة البداية".