البشائر تتوالى والجميع يتأهب... الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن "حل الأزمة الخليجية"

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن شكر بلاده لدولة قطر، على شراكتها وتعاونها في العديد من القضايا.

وذكر بومبيو في بيان، بعد اجتماعه مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنهما ناقشا أهمية وجود مجلس تعاون خليجي موحد لمواجهة عدم الاستقرار الإقليمي والقضايا الثنائية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك التطورات الأخيرة في العراق وسوريا ولبنان، بحسب صحيفة "الوطن" القطرية.

وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد مايك بومبيو: "استمتعت بلقاء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، أشعر بالامتنان لشراكة الولايات المتحدة مع قطر، وأتطلع قدما لتعاوننا المستمر لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

Enjoyed meeting with Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani of #Qatar yesterday. I'm grateful for Qatar’s partnership with the United States and look forward to our continued cooperation to counter instability in the region. pic.twitter.com/KcRAxpfCwH — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 13, 2019

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد اجتمع مع نظيره الأميركي، ليلة الثلاثاء في واشنطن.

يأتي ذلك بالتزامن مع "إشارات" لم تأخذ بعد طابعا رسميا عن إمكانية حدوث تطورات إيجابية في الأزمة مع قطر التي تفجرت عام 2017 وتسببت في تعكير الأجواء، بين الدوحة وعدة عواصم أبرزها الرياض والقاهرة وأبوظبي.

وتراجعت السعودية والإمارات والبحرين، عن قرار عدم مشاركتهم في "خليجي 24" المقام في الدوحة، وقررت الدول الثلاث المشاركة.

وتأخرت بداية البطولة لمدة يومين لاستيعاب الفرق الثلاثة الجديدة. وسيتم عقدها الآن بين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني و8 ديسمبر/ كانون الأول.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول خليجي طللب عدم الكشف عن اسمه، إن الوساطة تركز حاليًا على إصلاح العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية، وسوف تنضم الإمارات العربية المتحدة لاحقًا.

ووافقت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين على المشاركة في كأس الخليج لكرة القدم في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد أكثر من عامين من قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع جارتها الغنية بالغاز.

وقالت الوكالة إن مسؤولا سعوديا كبيرا في واشنطن قال الأسبوع الماضي إن قطر بدأت أيضًا في اتخاذ خطوات لإصلاح العلاقات مع جيرانها.

وأضافت أنه في الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية لبيع أسهم شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط، تظهر علامات على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد يحاول حل النزاعات التي ألقت بظلالها على الاستقرار السياسي للمملكة.

وقال المسؤول الخليجي إن الكويت تلعب دورا رئيسيا في المحاولة الحالية. وحثت المملكة العربية السعودية، التي اتخذت موقفا أكثر حيادية في الخلاف، المملكة العربية السعودية على المشاركة في البطولة كبادرة حسن نية تهدف إلى خفض الاحتكاكات.

وقبل الإعلان بفترة وجيزة، ألمح عبد الخالق عبد الله، وهو مؤثر من الأمم المتحدة، إلى حدوث تقدم وشيك.

وقال على تويتر: "أحمل أخبارًا جيدة عن التطورات المهمة لحل النزاع في الخليج في وقت أقرب مما تعتقد". "حل النزاع الخليجي ممكن ووشيك. في الواقع، يحدث ذلك في وقت أقرب مما تعتقدون من خلال الدبلوماسية".