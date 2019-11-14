وكالة: السعودية تجري محادثات غير رسمية مع "أنصار الله" لوقف الحرب في اليمن

قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن السعودية تكثف محادثات غير رسمية مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر، قولها إن "المحادثات بدأت في أواخر سبتمبر/ أيلول في الأردن في الوقت الذي تتحمل فيه الرياض بمفردها مسؤولية الجهود العسكرية للتحالف العربي الذي يقاتل في اليمن بعد خروج الإمارات حليفتها الرئيسية".

وأضافت المصادر أن "المحادثات بدأت بعد أن عرض الحوثيين وقف إطلاق الصواريخ وشن هجمات بطائرات مسيرة عبر الحدود على مدن سعودية، إذا أنهى التحالف الذي تقوده السعودية ضرباته الجوية على اليمن".

وقال مصدر رابع إن "المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرك بسرعة كبيرة الآن عبر عدة قنوات، لكن الرياض ما زال لديها مخاوف بشأن حدودها".

وقال مسؤول سعودي "لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ 2016. ونواصل هذه الاتصالات لإقرار السلام في اليمن".

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول من الحوثيين طلب عدم نشر اسمه أن الجماعة تبحث "وقف إطلاق نار موسع" مع الرياض.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.