وزير الخارجية الأمريكي يحث التحالف ضد "داعش" على زيادة التمويل لاستعادة البنية التحتية

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التحالف ضد "داعش" على زيادة التمويل لاستعادة الخدمات الضرورية وإصلاح البنية التحتية في العراق وشمال شرقي سوريا.

صرح وزير الخارجية الأمريكي: على الدول الأعضاء في التحالف ضد الدولة الإسلامية استعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين ومحاسبتهم.

وأضاف بومبيو: على الدول الأعضاء في التحالف ضد الدولة الإسلامية استعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين ومحاسبتهم.

وأشار بومبيو إلى تنامي المخاوف من خطر "داعش" خارج العراق وسوريا ويقول إنه ينبغي للتحالف التركيز على غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

هذا وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أكدت اليوم الخميس، ضرورة التنسيق مع دمشق في ما يتعلق بتقرير مصير مسلحي "داعش" (المحظور في روسيا)، الذين اعتقلوا في سوريا، بمن فيهم المواطنون الروس.