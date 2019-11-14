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17:55 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    بنيامين نتنياهو، انتخابات، إسرائيل 18 سبتمبر 2019

    نتنياهو: حققنا هدفنا في عملية "الحزام الأسود"

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    العالم العربي
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    قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، إنه تم تحقيق أهداف عملية "الحزام الأسود".

    وكان نتنياهو قد زار المقر الرئيس لمنظومة البطاريات الدفاعية "القبة الحديدية"، بهدف الإشادة بقواته العسكرية وبجهاز الشاباك الإسرائيليين. 

    وقال نتنياهو: نحن على وشك إنهاء عملية الحزام الأسود. أشيد بجيش الدفاع وبالشاباك على الإنجاز العظيم الذي حققاه. قد تم تحقيق أهداف العملية بأكملها وكانت العملية تسعى إلى استهداف قائد الجهاد الإسلامي وتمت تصفيته.

    وأوضح رئيس حكومة تسيير الأعمال أن منظومة الدفاع الجوية تصدت للصواريخ والقذائف التي خرجت من قطاع غزة، ردا على اغتيال بهاء أبو العطا، القيادي البارز في سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي. 

    وأوضح نتنياهو أنه تم تدمير عشرات البنى التحتية والأهداف المهمة التابعة للجهاد الإسلامي، وقتل عشرات الفلسطينيين، معتبرا هذا الأمر بمثابة نجاح لقواته العسكرية الإسرائيلية. 

    وزاد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية على ذلك، بقوله:

    أثق في قواتنا التي ستستمر في تحسين قدراتها، وستعمل كل ما يلزم من أجل ضمان أمن إسرائيل!

    يشار إلى أن إسرائيل أعلنت وقف عملية "الحزام الأسود" على قطاع غزة، التي بدأتها فجر الثلاثاء الماضي، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين، بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

    وأعلنت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ من، فجر اليوم الخميس، برعاية مصرية.

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    الكلمات الدلالية:
    غزة, سرايا القدس, الجهاد الإسلامي, نتنياهو
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