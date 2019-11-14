الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة ودوي صافرات الإنذار

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة صوب إسرائيل، ودوي صافرات الإنذار.

القدس - سبوتنيك . وكان ةالمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، قد أعلن صباح اليوم، عن رشقة صواريخ جديدة من المقاومة الفلسطينية تجاه إسرائيل وتفعيل صافرات الإنذار.

وقال أدرعي في بيان، اليوم الخميس: "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل دقائق تم رصد إطلاق ٥ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منهم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 34 فلسطينيا جراء التصعيد الإسرائيلي منذ فجر أول من أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "ارتفاع حصيلة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 شهيدا بعد انتشال طفلين شهيدين في أعقاب استهداف منزل السواركة بدير البلح فجر اليوم بالإضافة إلى إصابة 111 مواطن بجراح مختلفة".

I am Tareq from Gaza!

I love life, I am still a youth who have alot of dreams to achieve. I just want peace

Bombs are all over me, I don't want to be a number..

Don't leave us alone in Gaza.#غزة_تحت_القَصف #GazaUnderAttack pic.twitter.com/2w9EQm8YRr — Tareq Elfarra (@tareq_elfarra) November 13, 2019

وأضاف البيان بأن "الغارات على غزة أسفرت عن مقتل 34 شخصا، بينهم 6 أطفال و 3 سيدات".

وصرح المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في وقت سابق، بأن مصر عملت مع الأمم المتحدة جاهدة لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة.

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت وقف عملية الحزام الأسود على قطاع غزة التي بدأتها فجر الثلاثاء الماضي، بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.