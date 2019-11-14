مصادر مطلعة لـ "سبوتنيك": تكليف رئيس الوزراء الكويتي المستقيل بتشكيل حكومة جديدة

قالت مصادر مطلعة في الكويت، إن "الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت كلف رئيس مجلس الوزراء المستقيل، الشيخ جابر المبارك بتشكيل حكومة جديدة".

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تقديم الحكومة الكويتية استقالتها اليوم، ليس بسبب ضغوط الشارع أو الاستجوابات المتكررة لوزراء الحكومة من قبل أعضاء المجلس، بل بسبب عدم وجود تجانس بين الحكومة ووزرائها".