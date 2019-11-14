الجيش اليمني يعلن تدمير رتل عسكري لـ"أنصار الله" باستدراج شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة العديد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعملية في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة ـ سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد محور آزال، العميد كنعان الأحصب، أن "القوات استدرجت رتلاً عسكرياً للحوثيين بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة جبهة باقم (شمال صعدة) بجبال وعوع ووادي الثعبان، لتقوم باستهدافه بعدة كمائن بعد توغله".

وأكد العميد الأحصب "مقتل وإصابة الكثير من عناصر الحوثيين، من بينهم القيادي المسؤول عن العملية الملقب بـ(منبة2) بحسب جهاز المناداة الذي عثر عليه بجانب الجثة، وتدمير الرتل".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبة الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة.