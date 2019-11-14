ليبرمان: حركة "الجهاد الإسلامي" شلت إسرائيل 3 أيام

هاجم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي، متهما إياه بمساعدة حركة "حماس".

وقال ليبرمان إن نتنياهو يضحي بمصالح بلادنا الاستراتيجية، لصالح إنجاز قصير المدى، وما رأيناه هو تعاون وثيق مع حركة "حماس".

ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الخميس، عن لسان ليبرمان أن حركة "حماس" ستتحول إلى "حزب الله" خلال ثلاث سنوات فقط، وهو ما يؤثر على أمن إسرائيل القومي.

وأكد ليبرمان أن نتنياهو ساعد حركة حماس على الاستقواء بنفسها، والزود عن نفسها، وتثبيت سلطتها في قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" لإذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم، الخميس:

لقد رأينا أن منظمة إرهابية صغيرة [الجهاد الإسلامي] تحظر التجوال على إسرائيل، وتعطل حركتها، وتشلها.

שר הביטחון לשעבר @AvigdorLiberman ב-#מרציאנו_סגל: "היעד של כל ארגון טרור זה לשבש את שגרת החיים, ושוב ראינו ארגון זוטר שמשבית שליש מדינה. גם היום ברור לכולם - הסבב הבא הוא רק עניין של זמן"

(צילום: הדס פרוש, פלאש90) pic.twitter.com/Goee9ZJWAC — גלצ (@GLZRadio) November 14, 2019

وزاد ليبرمان على ذلك، بتشديده على ضرورة وجود خطة استراتيجية مستقبلية لمواجهة مثل هذه المنظمات "الإرهابية"، على حد وصفه.

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت وقف عملية "الحزام الأسود" على قطاع غزة، التي بدأتها فجر الثلاثاء الماضي، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين، بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

ליברמן מעריך ב-#מרציאנו_סגל: "אם המצב יימשך כפי שהוא - תוך שלוש שנים החמאס הופך לחזבאללה. צריך ליצור תוכנית אסטרטגית" — גלצ (@GLZRadio) November 14, 2019

وأعلنت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ من، فجر اليوم الخميس، برعاية مصرية.