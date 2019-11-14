الداخلية العراقية: الأرقام بشأن عدد ضحايا التظاهرات ليست دقيقة

صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد خالد المحنا، اليوم الخميس، أن الأرقام المتداولة بشأن عدد القتلى خلال التظاهرات ليست دقيقة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية لـ "سكاي نيوز عربية" أن القوات الأمنية لا تشن هجمات ضد المتظاهرين.

المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية لسكاي نيوز عربية: الأرقام المتداولة بشأن عدد القتلى خلال التظاهرات ليست دقيقة — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) November 14, 2019

وأشار العميد خالد المحنا "ليس هناك تخوف لدى الأجهزة الأمنية من الدعوة لتظاهرات يوم غد الجمعة".

المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد خالد المحنا لسكاي نيوز عربية: ليس هناك تخوف لدى الأجهزة الأمنية من الدعوة لتظاهرات الغد — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) November 14, 2019

وفي وقت سابق من اليوم ذكر مصور من "رويترز" أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير.

وقتل أكثر من 300 شخص، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين.

واتخذت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعض الإجراءات في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء وتوفير المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات.

لكنها فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى تغيير النظام السياسي ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.