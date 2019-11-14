رغم وقف "الحزام الأسود"… تعليق الدراسة في مستوطنات غلاف غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، تعليق الدراسة في مستوطنات غلاف غزة، غدا الجمعة.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، أن رؤساء البلديات في مستوطنات غلاف غزة أعلنوا وقف الدراسة غدا الجمعة، وذلك بناء على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

سبق أن ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس، الأربعاء، أن القائمين على "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية أكدوا أنه تم تعليق الدراسة اليوم الخميس، في جامعة بن غوريون ببئر السبع في صحراء النقب، جنوبي إسرائيل.

ראשי הרשויות בעוטף עזה הודיעו כי לא יתקיימו מחר לימודים. זאת חרף הנחיות פיקוד העורף@Itsik_zuarets — כאן חדשות (@kann_news) November 14, 2019

وسبق أن علقت وزارة التربية والتعليم في إسرائيل، أمس الأربعاء، الدراسة في جميع المدارس بالبلدات والمستوطنات القريبة من قطاع غزة، فيما عادت المسيرة التعليمية إلى طبيعتها في مدينة تل أبيب، وذلك نظراً لتطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أول أمس، بأن "إغلاق المدارس يشمل كل من منطقة بئر السبع وسديروت وأشدود وأشكلون وريشون ليتسيون وغدرا ويافنه ورحوفوت وموديعين وبار طوفيا، وهي من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة".

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قام فجر الثلاثاء الماضي، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

פיקוד העורף: לא יתקיימו מחר לימודים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע@uriyaelk — כאן חדשות (@kann_news) November 13, 2019

وأعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، وقف عملية "الحزام الأسود" على قطاع غزة التي بدأتها فجر الثلاثاء الماضي، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ من فجر اليوم الخميس برعاية مصرية.