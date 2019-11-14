إصابة 17 عراقيا نتيجة إطلاق أعيرة نارية احتفالا بفوز العراق على إيران

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي الغراوي، إصابة 17 عراقيا نتيجة إطلاق أعيرة نارية احتفالا بفوز المنتخب العراقي على نظيره الإيراني مساء اليوم.

بغداد - سبوتنيك. وقال الغراوي في بيان، اليوم الخميس "أوقع إطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالفوز، 17 جريحا في بغداد "، داعيا" المواطنين للتعبير عن أفراحهم دون تحويلها إلى مآسي بسبب إطلاق النار العشوائي".

وكان الفريق الوطني العراقي قد تغلب على نظيره الإيراني بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات أمم آسيا ومونديال قطر 2022.