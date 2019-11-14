إصابة 17 عراقيا نتيجة إطلاق أعيرة نارية احتفالا بفوز العراق على إيران

بغداد - سبوتنيك. وقال الغراوي في بيان، اليوم الخميس "أوقع إطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالفوز، 17 جريحا في بغداد "، داعيا" المواطنين للتعبير عن أفراحهم دون تحويلها إلى مآسي بسبب إطلاق النار العشوائي".
We did it 💪💪💪#iraq_iran#العراق_ايران pic.twitter.com/wyHmD8T8p3— aymen Fadhil (@Allen75289530) November 14, 2019
وكان الفريق الوطني العراقي قد تغلب على نظيره الإيراني بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات أمم آسيا ومونديال قطر 2022.
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