الجيش اليمني: 14 قتيلا وجريحا من "الحوثيين" بكمين شمال تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 14 عنصراً من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعملية لقواته في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن مصدر عسكري بأن "قوات اللواء 170 دفاع جوي نصبت كميناً مُحكماً لعناصر من الحوثيين حاولت التسلل إلى محيط مستشفى الحمد بالقرب من جولة القصر الجمهوري شمال شرقي مدينة تعز".

وأكد المصدر "مقتل 5 من الحوثيين وإصابة 9 آخرين من عناصرهم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وأشار إلى "أن الحوثيين شنوا قصفا كثيفا بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة من مواقعهم في سوفتيل والسلال على منطقة كلابة وحي الزهراء".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل وإصابة العديد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعملية في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد محور آزال، العميد كنعان الأحصب "إن القوات استدرجت رتلاً عسكرياً للحوثيين بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة جبهة باقم (شمال صعدة) بجبال وعوع ووادي الثعبان، لتقوم باستهدافه بعدة كمائن بعد توغله".

وأكد العميد الأحصب "مقتل وإصابة الكثير من عناصر الحوثيين، من بينهم القيادي المسؤول عن العملية الملقب بـ(منبة2) بحسب جهاز المناداة الذي عثر عليه بجانب الجثة، وتدمير الرتل".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبة الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة.