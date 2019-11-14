مثل السعودية... قرار قطري مرتقب أوائل العام المقبل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن هناك قرارا قطريا مرتقبا تماشيا مع دول أخرى في المنطقة مثل السعودية.

ويُسعر المنتج حاليا خاميه - قطر البري وقطر البحري - بأثر رجعي، لكنه سيتحول إلى نظام التسعير مقدما تماشيا مع منتجين آخرين في الشرق الأوسط مثل السعودية، حسبما ذكرت المصادر.

وقال اثنان من المصادر إن قطر للبترول تستهدف تطبيق النظام الجديد في الربع الأول من العام المقبل.

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى الشركة للحصول على تعليق.

يشار إلى أن شركة "قطر للبترول"، أعلنت الأحد، التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول في مسطرد شمال العاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد أكبر استثمار لقطر في دولة عربية، وفي قارة أفريقيا.

وذكر بيان صادر عن الشركة "يسر قطر للبترول أن تعلن عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، شمال العاصمة المصرية القاهرة، إذ تمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ 38.1% في شركة التكرير العربية التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ 66.6% في الشركة المصرية للتكرير".

وأضاف البيان "تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة، ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من جمهورية مصر العربية".

كما لفت البيان إلى أن هذا المشروع "أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا، ويساهم مشروع المصفاة في دعم خطط جمهورية مصر العربية الشقيقة لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد".