مصر تحذر من خطط تركيا لتغيير التركيبة السكانية بشمال سوريا

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري المستشار أحمد حافظ،، إن "وزير الخارجية سامح شكري، شارك اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا في مُستهل زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل الدفع قدماً بالتسوية السياسية للأزمة هناك.

وأضاف حافظ، أن شكري استعرض الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، كما رحب ببدء عمل اللجنة الدستورية مؤخراً في جنيف، داعياً الأطراف السورية إلى تغليب المصلحة الوطنية خلال الجولات المُقبلة لأعمال اللجنة.

وأوضح حافظ، أن "الاجتماع تناول تداعيات الأوضاع في مناطق الشمال والشرق السوري على خلفية العدوان التركي الأخير، وما يرتبط بذلك من آثار سلبية على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة، فضلاً عن مغبة الممارسات التركية الهادفة إلى تعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا بما يخدم السياسات التوسعية لتركيا".

وأشار حافظ، إلى تأكيد وزير الخارجية على التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، والعمل على محاربة والقضاء على الإرهاب، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة واستقرار أراضيها، ويُلبي تطلعات الشعب السوري.