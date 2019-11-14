محمد الصفدي مرشحا لرئاسة الحكومة اللبنانية والحريري يعترض

قال المحلل السياسي اللبناني حسن حردان إن المعلومات التي رشحت عن الاجتماع الأخير بين الأطراف اللبنانية تحدثت عن اتفاق شبه نهائي على تسمية الوزير الصفدي لتشكيل حكومة تكنو سياسية بعد أن أصر الحريري على حكومة اختصاص من التكنوقراط دون سواها.

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أنه جرى الاتفاقب بين الرئيس سعد الحريري والوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل على اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة، وتكون تكنو سياسية.

فيما رجحت مصادر لبنانية لـ"سبوتنيك" أن الصفدي الذي وقع عليه الاختيار هو الصفدي القاضي وليس الوزير الذي يعترض عليه الشارع بشكل كبير.

فيما أكد نشطاء لـ"سبوتنيك" رفض الشارع والحراك لطرح اسم الصفدي الوزير لتشكيل الحكومة.

وأكدت مراسلة "سبوتنيك" إنه بعد اجتماع استثنائي عقد في بيت الوسط، ضم إلى جانب رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، كلا من وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي في حزب الله الحاج حسين خليل، تم الإتفاق على اسم الوزير السابق محمد الصفدي لترؤس الحكومة المقبلة، على أن يكون شكل الحكومة الجديدة مختلطا ما بين سياسيين وأخصائيين "تكنو سياسية".

ومن المفترض بعد هذا التوافق أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون بتحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد.

ومحمد الصفدي هو سياسي ورجل الأعمال البارز التي تولت زوجته فيوليت الصفدي حقيبة وزارية في الحكومة المستقيلة.