الشرطة العسكرية الروسية تقدم مساعدات طبية للمواطنين في شمال سوريا

موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية في سوريا للصحفيين: "اليوم سنبدأ بتقديم مساعدات إنسانية، ومساعدات طبية للسكان".
وأشار المتحدث إلى أن الشرطة بدأت بتأمين المناطق بالقرب من كوباني وبالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية والمطار.
وأضاف المتحدث: "بدأت وحدتنا في حماية المطار وأرض القاعدة العسكرية وتقوم الشرطة بتفقد المنطقة من الألغام وإزالتها".
ويذكر أنه منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تقوم الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في المنطقة الآمنة بعمق 10 كيلومترات على قطاعات جرابلس –كوران، قامشلي – فقيرة، قامشلي –سيمالكا، عملا بالمذكرة الروسية التركية الذي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي مؤخرا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)