الشرطة العسكرية الروسية تقدم مساعدات طبية للمواطنين في شمال سوريا

أعلنت الشرطة العسكرية الروسية في سوريا اليوم الجمعة، أنها بدأت بتقديم المساعدات الإنسانية للسكان وكذلك مساعدات طبية في شمال سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية في سوريا للصحفيين: "اليوم سنبدأ بتقديم مساعدات إنسانية، ومساعدات طبية للسكان".

وأشار المتحدث إلى أن الشرطة بدأت بتأمين المناطق بالقرب من كوباني وبالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية والمطار.

وأضاف المتحدث: "بدأت وحدتنا في حماية المطار وأرض القاعدة العسكرية وتقوم الشرطة بتفقد المنطقة من الألغام وإزالتها".

ويذكر أنه منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تقوم الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في المنطقة الآمنة بعمق 10 كيلومترات على قطاعات جرابلس –كوران، قامشلي – فقيرة، قامشلي –سيمالكا، عملا بالمذكرة الروسية التركية الذي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي مؤخرا.