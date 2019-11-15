الأسد: القوة الروسية من الناحية العسكرية ضرورية للتوازن في العالم

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن الوجود العسكري الروسي في سوريا هو في إطار التوازن العالمي مؤكدا أن القوة الروسية من الناحية العسكرية ضرورية للتوازن في العالم.

دمشق- سبوتنيك وذكر الرئيس الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا-24"، إن "الوجود العسكري الروسي في سوريا هو في إطار أولا التوازن العالمي، لأن العالم اليوم لا يخضع للمعايير القانونية وإنما لمعايير القوة.. فالقوة الروسية من الناحية العسكرية ضرورية للتوازن في العالم، هذا جانب، الجانب الآخر هو مكافحة الإرهاب".

وأضاف الأسد "روسيا دولة عظمى ولديها مهام على مستوى العالم وواجبات ومسؤوليات، هذه المسؤوليات تخدم العالم وتخدم أيضاً روسيا نفسها والشعب الروسي.. روسيا ليس أمامها خيار إما أن تلعب دور دولة عظمى أو أن تنكفئ وتصبح دولة عادية جداً، وهذا غير جيد للعالم".