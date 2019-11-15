الأسد: الوضع المعيشي في سوريا يخضع لعدة عوامل خارجية في مقدمتها الحصار الغربي

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن الوضع المعيشي في سوريا يخضع بشكل أو بآخر لعدة عوامل خارجية في مقدمتها الحصار الغربي على البلاد، الذي يؤثر على تأمين الوقود والمحروقات وبالتالي الكهرباء للبلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا-24": "الوضع المعيشي في سورية يخضع بشكل أو بآخر لعدة عوامل خارجية، في مقدمتها الحصار الغربي على سورية، الذي يرتبط بتأمين الوقود، المحروقات، وبالتالي الكهرباء، والحصار الذي يمنع الاستثمار الخارجي في سورية وغيرها من حالات الحصار".

وأشار الرئيس إلى أن الحكومة السورية تسارع في تحسين الوضع فور دخولها المناطق المحررة وتباشر فوراً بترميم المدارس والمرافق العامة، والاهتمام بالوضع المعاشي.

وأضاف الأسد: "المحوران الأساسيان اللذان يعنيان ويلامسان أي مواطن بشكل يومي، هما الوضع الاقتصادي وتأمين الحاجات الأساسية، وتأمين التعليم لأبنائه، والصحة".