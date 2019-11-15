الخارجية الإسرائيلية تبعث برسالة عاجلة إلى الشعب العراقي

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (إسرائيل باللهجة العراقية) تهنئة إلى الشعب العراقي بمناسبة فوزه، أمس الخميس، على نظيره الإيراني لكرة القدم.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في رسالتها "تهانينا الحارة أيها المتابعون وللشعب العراقي برمته بمناسبة فوز المنتخب العراقي على المنتخب الإيراني".
وتابعت صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية:
بعد أن سجل المنتخب العراقي، أسود الرافدين، هدفين مقابل هدف واحد للمنتخب الإيراني على أرض ملعب عمان الدولي، اليوم، في مباراة في نطاق تصفيات المجموعة الثالثة للتأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.
ويذكر أن المنتخب العراقي حقق فوزا ثمينا أمام نظيره الإيراني في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا ومونديال قطر 2022 .
وافتتح المنتخب العراقي التسجيل عن طريق المهاجم الشاب مهند علي في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ليدرك اللاعب أحمد نور الله هدف التعادل في الدقيقة 25. ثم يضع البديل علاء عباس الهدف الثاني من رأسية رائعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، معلناً فوز العراق في المباراة بالدقائق الاخيرة، (2-1) .
وكان من المقرر أن تجري المباراة على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة جنوبي العراق، إلا أن الأحداث التي تشهدها المدينة من احتجاجات شعبية دفعت بالاتحاد الدولي إلى تغيير مكان المباراة حيث تم اختيار العاصمة الأردنية موقعا بديلا لخوض المباراة .
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