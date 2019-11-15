الخارجية الإسرائيلية تبعث برسالة عاجلة إلى الشعب العراقي

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (إسرائيل باللهجة العراقية) تهنئة إلى الشعب العراقي بمناسبة فوزه، أمس الخميس، على نظيره الإيراني لكرة القدم.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في رسالتها "تهانينا الحارة أيها المتابعون وللشعب العراقي برمته بمناسبة فوز المنتخب العراقي على المنتخب الإيراني".

وتابعت صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية:

وكان من المقرر أن تجري المباراة على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة جنوبي العراق، إلا أن الأحداث التي تشهدها المدينة من احتجاجات شعبية دفعت بالاتحاد الدولي إلى تغيير مكان المباراة حيث تم اختيار العاصمة الأردنية موقعا بديلا لخوض المباراة .