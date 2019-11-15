مصر تفوز برئاسة لجنة الأمم المتحدة للسياسات الاجتماعية والفقر عن أفريقيا

فازت مصر برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة أفريقيا، لمدة عامين 2020 – 2021، للمرة الثالثة على التوالي منذ إنشاء اللجنة عام 1979.

وشاركت مصر في اجتماع اللجنة الثالثة للسياسات الاجتماعية والفقر والنوع، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بأديس أبابا، يومي 14-15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تحت شعار "إطلاق التقدم الأفريقي نحو القضاء على الفقر والحد من عدم تكافؤ الفرص".

وبحسب بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، ضمت الانتخابات أكثر من 50 دولة أفريقية، شملت المناطق الأفريقية الخمس: "شمال أفريقيا، شرق أفريقيا، غرب أفريقيا، وسط أفريقيا، جنوب أفريقيا"؛ لتشكيل هيئة المكتب، بما يشمل اختيار خمسة مناصب لرئاسة اللجنة والمقررين ممثلين عن المناطق الأفريقية الخمس.

من جانبه، أكد الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن فوز مصر برئاسة اللجنة يعزز الدور الريادي المصري بالقارة الأفريقية، في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، كما يعظم سبل دعم القارة الأفريقية في مجال تعزيز الهجرة الآمنة وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية بكل أشكالها وتكافؤ الفرص في مجالات التعليم والصحة وغيرها، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا أجندة أفريقيا 2063.

ومن المقرر أن يتم استكمال أعمال اللجنة في إطار رئاسة مصر للجنة السياسات الاجتماعية لوضع الخطط المستقبلية لأعمال اللجنة خلال عامي 2020 – 2021.

وفي السياق ذاته، شارك أيضًا الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، في اجتماع لجنة الخبراء من الدول الأفريقية؛ لمناقشة التقارير المعدة من لجنة السياسات بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار بالخدمات الاجتماعية في الدول الأفريقية، وذلك على مدار يومي 12 و13 نوفمبر 2019.

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمشاركة في اجتماعات المفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، والخاصة بلجنة السياسات الاجتماعية والفقر والنوع، والتي تعد الهجرة أحد أهم محاورها بالإضافة إلى القضاء على الفقر وكذلك الحد من عدم تكافؤ الفرص بالقارة الإفريقية.