شروط ورسوم سفر الحيوانات والصقور على متن طائرات "الاتحاد" الإماراتية

وقالت الاتحاد للطيران لصحيفة "الإمارات اليوم" إن الكلاب المرشدة وحيوانات الخدمة يسمح بوضعها في مخازن الأمتعة مجانا كجزء من الوزن المسوح به، أما الحيوانات الأخرى فتنقل في أقفاص ضمن أنظمة الشحن، حيث يتولى فريق الاتحاد للشحن عملية نقل الحيوانات والأحصنة والحيوانات الأخرى.

ونوهت إلى ضرورة التأكد مسبقاً من قوانين شحن الحيوانات لأن الأمر يختلف حسب البلد الذي يسافر منه الراكب كي لا يحدث أي تأخير في المطار.

ويسمح للصقور بالسفر مقابل رسم (360 دولارا من/إل الولايات المتحدة وكندا، و180 دولارا للرحلات القصيرة المدى، و250 دولارا للرحلات المتوسطة المدى، و320 دولارا للرحلات البعيدة المدى، و390 دولارا للرحلات البعيدة جداً) على جميع الطائرات التابعة للاتحاد للطيران سواء على متنها أو كأمتعة مسجلة أو كأمتعة مدرجة في قائمة الشحن، ولكن يختلف عدد الصقور حسب درجة الحجز (يسمح بصقرين لراكب الدرجة الأولى وصقر واحد لراكب الدرجة السياحية).