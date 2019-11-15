جبران باسيل: مشاورات اختيار رئيس الحكومة ستجري يوم الاثنين

أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن مشاورات اختيار رئيس للحكومة ستجري يوم الاثنين.

موسكو-سبوتنيك. وقال باسيل في تصريحات للإعلام، إن مشاورات اختيار رئيس للحكومة ستجري يوم الإثنين، وأنه لا يفترض أن يستغرق تشكيل الحكومة فترة طويلة لأن القوى السياسية الأساسية على قناعة بضرورة الإسراع في ذلك.

وقال باسيل "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".

كما أعلن باسيل موافقة محمد الصفدي على تولي رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنه يعتقد بأن الصفدي هو الشخص المناسب لهذه المرحلة،

يتبع....