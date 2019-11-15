بغداد... إصابة 4 متظاهرين في إطلاق للرصاص الحي داخل ساحة الخلاني

أصيب 4 متظاهرين، اليوم الجمعة، في إطلاق للرصاص الحي في الهواء في ساحة الخلاني في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن المتظاهرين في بغداد دخلوا ساحة الخلاني، بعد إسقاط الكتل الخرسانية المحيطة بها، وقوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع.

كما أفاد مصدر بحدوث حالات اختناق بين المتظاهرين بسبب إطلاق القنابل الدخانية المسيلة للدموع.

وقال المصدر، لـ"السومرية نيوز"، إن ثلاثين حالة اختناق على الأقل، حدثت ظهر اليوم، نتيجة إطلاق القنابل المسيلة للدموع في ساحة الخلاني.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وأدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل اكثر من 300 متظاهر ورجل أمن وإصابة أكثر من 15 ألف شخص.