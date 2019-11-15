"تعفر آلة الحرب الإسرائيلية في التراب"… أول زعيم عربي يغرد عن غزة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن غزة عفرت آلة الحرب الإسرائيلية الحديثة بالتراب، في إشارة إلى بسالة المقاومة الفلسطينية في التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر الرئيس التونسي، قيس سعيد، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس الخميس، تغريدة جديدة خصها حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمسماه بـ"الحزام الأسود".

وكتب سعيد: "وتأبى غزة إلا أن تبقى قبلة العز، في زمن تحاول فيه مخلفات الاستعمار إعادة الأمة إلى حضيرة التبعية المهينة".

وتابع الرئيس التونسي:

وحسب غزة وهي تعفر آلة الحرب الاسرائيلية الحديثة في التراب بشارة من لا ينطق عن الهوى (ص) الذي بشر بقوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.

وتأبى #غزة إلا أن تبقى قبلة العز في زمن تحاول فيه مخلفات الاستعمار اعادة الأمة الى حضيرة التبعية المهينة،وحسب #غزة وهي تعفر آلة الحرب الاسرائيلية الحديثة في التراب بشارة من لاينطق عن الهوى (ص)الذي بشر بقوله:" لايضرهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك"#غزة_تقاوم — الاستاذ. قيس سعيد kais Said (@KaissSaide) November 14, 2019

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قام، فجر الثلاثاء الماضي، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل، أمس الخميس، وقف عملية "الحزام الأسود" على قطاع غزة التي بدأتها فجر الثلاثاء الماضي، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ من فجر أمس الخميس، برعاية مصرية.