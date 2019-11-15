التوافق على اسم الصفدي لرئاسة الحكومة...أطراف سياسية تؤكد وأخرى لا تعلق والشارع اللبناني يرفض

لا تزال حالة من الغموض تسيطر على الحراك السياسي في لبنان، رغم الإعلان عن توافق مبدئي جرى ما بين القوى الأساسية في البلاد "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر" إضافة الى "تيار المستقبل"، على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

يقول عضو "تيار المستقبل" الدكتور مصطفى علوش لـ"سبوتنيك" إنه لم يصدر أي شيء رسمي من بيت الوسط بخصوص الاجتماع الذي حصل أمس، لم يتم الإتفاق على أي اسم ولست أكيداً إذا تم طرح اسم الوزير محمد الصفدي في هذا الاجتماع، الشيء الرسمي الوحيد أن الرئيس الحريري مصر على حكومة تكنوقراط".

واشار إلى ان الأشخاص القريبين مما يسمى معكسر الممانعة طرحوا اسم محمد الصفدي، الأمر الذي أثار ردود فعل.

وشدد علوش على أن الرئيس الحريري يمكن فقط أن يشكل حكومة تكنوقراط.

ونشر موقع محطة "أم تي في" دردشة مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الذي اعتبر أن اسم الصفدي طُرح منذ فترة طويلة، تماماً كما طرحت شخصياً عدداً كبيراً من الأسماء، وأحياناً بناءً على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان متجاوباً بشكلٍ دائم، وبعض هذه الأسماء تعمل خارج لبنان إلا أنّ الثنائي الشيعي تحفّظ على الأسماء التي لا يعرفها جيّداً".

وأضاف: "تحتاج هذه المرحلة إلى شخصيّة تعرف الدولة جيّداً، والصفدي سبق أن تولّى أكثر من حقيبة وزاريّة ولم تكن عليه أيّ شبهة فساد في المهام الرسميّة التي مارسها، لذلك أجد أنّه شخصيّة مناسبة لهذه المرحلة".

ولاحقاً أصدر المكتب الإعلامي لباسيل بياناً أشار فيه إلى أن ما أورتده محطة " أم تي في" لم يكن نتيجة تصريح أعطاه الوزير بل نتيجة أجواء إعلامية على خلفية دردشة صحفية.

هذا وأقفل المحتجون، أمس، مختلف الطرق في لبنان، احتجاجا على طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتتشكيل حكومة، مطالبين بتشكيل حكومة انتقالية مستقلة من خارج الطبقة السياسية الحالية.

وعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية على فتح الطرقات بإزالة السواتر الترابية وبلوكات الباطون لا سيما في جل الديب وفي طرابلس والبقاع.

وتقول الناشطة اللبنانية رجاء جعفر لـ"سبوتنيك"، إن "تكليف الوزير السابق محمد الصفدي أمر مضحك، هناك استفزاز غير منطقي لما يتم طرحه، وهو غير مقبول بالنسبة لنا".

وأضافت: "الحراك تظاهر لمدة يومين في منطقة "الزيتونة باي" التي تعتبر أملاك بحرية عامة مأخوذة من قبل الصفدي، وكأننا كنا نتظاهر للمطالبة فيه كرئيس للحكومة وليس العكس، ولا نفهم يقولون سيحاربون الفساد ويطرحون إسم فاسد لتشكيل حكومة، لم يعد هناك شرفاء وطنيين؟".

وطالبت جعفر: "بحكومة تكنوقراط سياسية لمواجهة فساد السلطة الحاكمة، لأن الاختصاصي لا يمكن أن يقف وحده للمواجهة ولكن عندما يكون اختصاصي وسياسي قوي يستطيع مواجهتم".