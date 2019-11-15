الفرزلي: اسم محمد الصفدي مطروح لترؤس الحكومة

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، النائب إيلي الفرزلي، لـ"سبوتنيك" إن اسم الوزير السابق محمد الصفدي كان متداولاً وكان طرحه جدي لتكليفه بتشكيل حكومة وهو ليس خارج إطار موافقة الرئيس سعد الدين الحريري.

وأكد أن الرئيس ميشال عون سيدعو بأقرب وقت ممكن للاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة.

وحول إمكانية سحب اسم الوزير محمد الصفدي نتيجة رفض المحتجين له لتشكيل حكومة: "لا أعلم إذا الاحتجاجات هي من تقرر، ولكن وجود اسمه أو عدم وجوده حسب تمسك الرئيس الحريري فيه أو عدم تمسكه، هذا جزء تم الاتفاق عليه مع الرئيس الحريري".

ورداً على سؤال عن أن الحراك الشعبي يتهم الصفدي بملفات فساد قال الفرزلي: " هل ملفات الفساد صحيحة؟ من يطلق الأحكام بارتباط اسماء بملفات فساد، يمكن لأي شخص إطلاق تهمة على الآخر، ولا يجوز للشائعة أن تكون هي منطلق لتقييم الأمور".

واعتبر الفرزلي أن الإشكالات التي وقعت مع الجيش اللبناني في جل الديب وفي تعلبايا إشكالات خطيرة ولا يجوز للجيش اللبناني أن يكون بموقع استهداف، لافتاً إلى أن الطرقات سيصار إلى فتحها خصوصاً الطرقات الرئيسية.

وختم قائلاً: "الوضع تشرذم قليلاً هناك أحزاب دخلت على الخط، وأصبحت نظرية "كلن يعني كلن" نظرية صعبة".