عضو في المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل": ترشيح الصفدي لرئاسة الحكومة ليس نهائيا

قال الدكتور نزيه الخياط، عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل"، إن الرئيس الحريري حسم موقفه من مسألة الترشح لرئاسة الحكومة.

وأوضح الخياط أن سعد الحريري يؤمن بأن هذه المرحلة تحتاج إلى نوع خاص من التعامل الاقتصادي والنقدي لإنقاذ البلاد من أزمتها.

وأشار الخياط لبرنامج " عالم سبوتنيك" ، اليوم الجمعة، إلى أن بعض القوى السياسية قامت بترشيح محمد الصفدي، وزير المالية الأسبق، لرئاسة الحكومة، غير أن المسألة لا تعدو كونها مجرد ترشيح سيخضع للمشاورات النيابية وبين الكتل السياسية فالمسألة معقدة، فضلا عن أن الشارع لم يقابل هذا الترشيح بترحاب، بل بغضب شديد.

كانت آخر الأنباء الواردة من لبنان، قد لفتت إلى أن الأحزاب اللبنانية الثلاثة الكبيرة اتفقت على اختيار محمد الصفدي، وزير المالية السابق لمنصب رئيس الوزراء، مما يشير إلى إحراز تقدم نحو تشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري، استقال من رئاسة الحكومة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة اللبنانية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة.

وجاء التوافق على اختيار الصفدي خلال اجتماع عقد في وقت متأخر من، مساء أمس الخميس، بين الحريري وممثلين عن جماعة "حزب الله" وحليفتها حركة أمل.

ومن المرتقب أن يدعو الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل لتكليفه بتشكيل الحكومة.