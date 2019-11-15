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18:18 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    المدينة الأثرية التاريخية - البتراء في الأردن

    تبادل تجاري وسياحة... العلاقات الاقتصادية بين روسيا والأردن في نمو

    © Sputnik . Alexander Melnikov
    العالم العربي
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    قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والأردن خلال العام الماضي وصل إلى مستويات قياسية، وأضاف بأنه خلال 8 أشهر من عام 2019، بلغ حجم التبادل التجاري 240 مليون، في الوقت الذي يتمتع فيه كلا البلدين بالقدرة على زيادة هذه المؤشرات.

    حول حجم التبادل التجاري بين الأردن وروسيا تحدث خبير المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، ميخائيل بيلييف، إلى "سبوتنيك" قائلا "لدى روسيا والأردن تبادل تجاري، إلى أنه ليس بالكبير، كما وأنه عرضة للتقلبات، ففي العام الماضي مقارنة بعام 2017، زاد التبادل التجاري بنسبة 200 في المئة، وارتفعت الصادرات الروسية بنسبة 340 في المئة، والواردات من الأردن بنسبة 40 في المئة".

    وأضاف بيلييف "حجم التبادل هذا يشير إلى وجود مصلحة في التبادل لكلا الطرفين، كما وأنه يمكن تحقيق ذلك بنجاح".

    نقاط متبادلة للجذب

    وتابع بيلييف قائلا "هذا العام شهد انخفاض طفيف في معدل التبادل التجاري، وهذا أمر طبيعي، فوفقا لبيانات عام 2019، قامت روسيا بتصدير المنتجات الزراعية بشكل رئيسي وبلغ حجمها 80 في المئة، كما وارتفع تصدير المعادن في هذا العام بنسبة 8 في المئة".

    وأضاف" روسيا تستورد المواد الكيميائية والنفطية وقد بلغت حوالي 40 في المئة من حجم الواردات في هذا العام، بالإضافة لإستيراد المنسوجات والأحذية والتي بلغ حجمها حوالي 30 في المئة".

    آفاق التبادل التجاري بين البلدين

    لا تقتصر المصالح المتبادلة للدول على تداول السلع، فالآفاق تتجاوز مجرد التجارة. وأكد بييليف "للأردن إمكانات اقتصادية جدية ولكن غير متطورة بعد. القطاع المصرفي متطور بشكل جيد في المملكة. لدى

    الأردنيين ميناء تجاري متطور في العقبة ، مما يفتح الطريق أمام الدول المجاورة. على سبيل المثال ، إلى العراق: العديد من الشحنات تذهب إلى هناك عبر ميناء العقبة ".

    "بالنظر إلى علاقاتنا الودية مع المملكة ، أنا متأكد من أن القفزات في حجم التجارة لن تتساوى فحسب ، بل ستتخذ أيضا اتجاها تصاعديا قويا".

    رحلات تجارية من سوتشي الى عمان

    أعلن نائب رئيس لجنة الدوما الروسية للثقافة البدنية والرياضة والسياحة وشؤون الشباب، سيرغي كريفونوسوف، أنه سيترأس وفدا روسيا إلى الأردن في الفترة من 26 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمناقشة تسيير رحلات جوية بين مدينة سوتشي الساحلية الروسية والعاصمة الأردنية عمان.

    وفي هذا السياق تحدث رئيس اتحاد شركات السفر في روسيا، ألكسان مكرتشيان، قائلا " نمت البنية التحتية بشكل كبير في سوتشي في السنوات الخمس الأخيرة، ففي فصل الشتاء تكون الفنادق فارغة بجوار البحر، وفي الصيف الفنادق في الجبال، وفي حال تم العمل بشكل صحيح على السياحة يمكن زيادة تدفق السياح بنسبة 2 الى 3 مرات".

    وحول نشاط السياحة الدينية في الردن من الجانب الروسي، أجاب مكرتشيان " الحج المسيحي الى الأردن أمر مثير للغاية، لكن لا أرى بأنه سيكون هناك رحلات خاصة لهذا النوع من السياحة، بل سيكون هناك رحلات متكاملة لكل من فلسطين وإسرائيل والأردن، وهذا أمر جيد للغاية".

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    الكلمات الدلالية:
    تجارة, سياحة, الأردن, روسيا
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